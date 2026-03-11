Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:16

Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку

Спасатели обезвредили авиационную бомбу времен ВОВ в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 «Мособлпожспас» ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас». Боеприпас на берегу Можайского водохранилища обнаружили местные жители.

На месте происшествия пиротехники выяснили, что бомба оказалась на поверхности водохранилища вследствие сброса воды. Специалисты аккуратно поместили боеприпас в защитный контейнер и нейтрализовали его, строго соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на парковке у жилого дома саперы обезвредили взрывное устройство. Предмет был обнаружен водителем автомобиля, припаркованного неподалеку. Из-за подозрительного предмета территорию парковки оцепили сотрудники полиции. Для обезвреживания самодельного взрывного устройства саперы использовали специального робота.

До этого в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве погиб сотрудник ГИБДД. Его коллега получил ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, неизвестный приблизился к патрульной машине, где находились инспекторы, после чего сработало взрывное устройство.

Подмосковье
бомбы
спасатели
боеприпасы
