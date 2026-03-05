Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:30

Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу

Саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на парковке у жилого дома на юге Москвы, сообщает 360.ru. Подозрительный предмет был ранее обнаружен водителем автомобиля, припаркованного неподалеку.

Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля в российской столице. Территория парковки была оцеплена сотрудниками полиции. Для обезвреживания самодельного взрывного устройства саперы применили специального робота. На кадрах разминирования видно, как робот издает громкий предупреждающий сигнал, после чего подрывает заряд.

Ранее в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Уточнялось, что неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.

В Сети появились кадры с места трагедии, на которых видна ситуация после инцидента. На появившихся кадрах видны машины правоохранительных органов, слышны звуки сирен. Территория оцеплена, работают экстренные службы и следователи. Тип взрывного устройства пока не установлен, ведется его экспертиза.

