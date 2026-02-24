Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве

МВД: сотрудник ГИБДД погиб при взрыве у Савеловского вокзала, еще один ранен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
При взрыве у Савеловского вокзала в Москве погиб один сотрудник ГИБДД, его напарник госпитализирован с ранениями, передает официальный канал МВД России. Мужчина привел в действие взрывное устройство рядом с патрульной машиной.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники Госавтоинспекции, после чего прогремел взрыв. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, а сам преступник объявлен в розыск. Раненый полицейский доставлен в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь, — сообщили представители МВД.

В Сети появились кадры с места трагедии, на которых видна ситуация после инцидента. На появившихся кадрах видны машины правоохранительных органов, слышны звуки сирен. Территория оцеплена, работают экстренные службы и следователи. Тип взрывного устройства пока не установлен, ведется его экспертиза.

