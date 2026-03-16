Психолог дала советы, как научиться отдыхать

16 марта 2026 в 13:39

Психолог Верчинова: действия без цели помогут преодолеть тревогу из-за отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действия, у которых нет конечной цели, помогут преодолеть тревогу из-за отдыха, рассказала «МК в Питере» клинический психолог Лариса Верчинова. Она предложила принять контрастный душ или совершить неспешную прогулку.

Психолог подчеркнула, что отдых — не награда за совершенные усилия, а базовая потребность организма. В моменты тревоги из-за «лени» важно сместить фокус с пользы на получение удовольствия.

Верчинова отметила, что действие для отдыха не должно быть еще одной задачей. Она посоветовала выбирать хобби без глобальной цели, которые принесут удовольствие.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.

психологи
отдых
тревога
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

