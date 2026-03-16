Психолог дала советы, как научиться отдыхать

Действия, у которых нет конечной цели, помогут преодолеть тревогу из-за отдыха, рассказала «МК в Питере» клинический психолог Лариса Верчинова. Она предложила принять контрастный душ или совершить неспешную прогулку.

Психолог подчеркнула, что отдых — не награда за совершенные усилия, а базовая потребность организма. В моменты тревоги из-за «лени» важно сместить фокус с пользы на получение удовольствия.

Верчинова отметила, что действие для отдыха не должно быть еще одной задачей. Она посоветовала выбирать хобби без глобальной цели, которые принесут удовольствие.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.