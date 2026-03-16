16 марта 2026 в 13:26

Аракчи указал на смену риторики США из-за ситуации в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аракчи: США сменили требования капитуляции на просьбы о помощи

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
США сменили тактику в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе брифинга в МИД исламской республики. По его словам, если прежде Вашингтон требовал от Тегерана безоговорочной капитуляции, то теперь вынужден искать среди союзников страны, готовые обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По словам Аракчи, США мобилизовали все свои ресурсы, чтобы добиться от Ирана безоговорочной капитуляции. Американская сторона провела масштабные атаки и неоднократно повторяла свои требования. Однако спустя примерно 15 дней после начала эскалации Вашингтон изменил тактику.

[США] обращаются к другим странам за помощью, чтобы обеспечить безопасность Ормузского пролива и чтобы пролив оставался открытым. По нашему мнению, он остается открытым — просто закрыт для наших врагов и тех, кто совершил подлый акт агрессии против нашей страны, — подчеркнул глава МИД Ирана.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

