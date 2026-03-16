Аракчи указал на смену риторики США из-за ситуации в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аракчи: США сменили требования капитуляции на просьбы о помощи

США сменили тактику в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе брифинга в МИД исламской республики. По его словам, если прежде Вашингтон требовал от Тегерана безоговорочной капитуляции, то теперь вынужден искать среди союзников страны, готовые обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По словам Аракчи, США мобилизовали все свои ресурсы, чтобы добиться от Ирана безоговорочной капитуляции. Американская сторона провела масштабные атаки и неоднократно повторяла свои требования. Однако спустя примерно 15 дней после начала эскалации Вашингтон изменил тактику.

[США] обращаются к другим странам за помощью, чтобы обеспечить безопасность Ормузского пролива и чтобы пролив оставался открытым. По нашему мнению, он остается открытым — просто закрыт для наших врагов и тех, кто совершил подлый акт агрессии против нашей страны, — подчеркнул глава МИД Ирана.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.