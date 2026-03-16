Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:45

Появились кадры разборов завалов после авиаударов по Ирану США и Израиля

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети опубликованы кадры разборов завалов в Тегеране после авиаударов США и Израиля. Общество Красного Полумесяца сообщает, что из-под обломков спасли еще одного человека.

Ранее глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли заявил, что более 130 человек получили ранения в результате удара по району Шахида Боруджерди в Тегеране. Число жертв он не уточнил.

До этого министерство обороны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Согласно опубликованным данным, основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны, где сосредоточены системы противовоздушной обороны.

Источники в Белом доме между тем заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете.

