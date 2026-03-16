В Тегеране сообщили о десятках раненых после удара по городу Более 130 человек пострадали после удара США и Израиля по Тегерану

Более 130 человек получили ранения в результате удара по району Шахида Боруджерди в Тегеране, сообщил телеканалу SNN глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли. Число жертв он не уточнил.

В районе Шахида Боруджерди было более 130 раненых, — сказал Таваколли.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже стало известно, что США и Израиль уничтожили 22 станции скорой помощи в Иране. Кроме того, был поражен 21 автомобиль экстренных служб. В результате последних атак на Тегеран погиб сотрудник скорой помощи, еще 51 человек пострадал. Также при ударах по району Шахида Боруджерди более 130 мирных жителей получили ранения.

Представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Сардар Наини заявил, что иранские военные поразили 200 стратегических объектов США и Израиля. По его словам, Вашингтон потеряли четыре комплекса ПРО THAAD, а также 18 судов и нефтяных танкеров. Наини отметил, что иранская армия сбила 10 истребителей США и Израиля.