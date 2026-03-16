16 марта 2026 в 11:39

В Тегеране сообщили о десятках раненых после удара по городу

Более 130 человек пострадали после удара США и Израиля по Тегерану

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Более 130 человек получили ранения в результате удара по району Шахида Боруджерди в Тегеране, сообщил телеканалу SNN глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли. Число жертв он не уточнил.

В районе Шахида Боруджерди было более 130 раненых, — сказал Таваколли.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже стало известно, что США и Израиль уничтожили 22 станции скорой помощи в Иране. Кроме того, был поражен 21 автомобиль экстренных служб. В результате последних атак на Тегеран погиб сотрудник скорой помощи, еще 51 человек пострадал. Также при ударах по району Шахида Боруджерди более 130 мирных жителей получили ранения.

Представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Сардар Наини заявил, что иранские военные поразили 200 стратегических объектов США и Израиля. По его словам, Вашингтон потеряли четыре комплекса ПРО THAAD, а также 18 судов и нефтяных танкеров. Наини отметил, что иранская армия сбила 10 истребителей США и Израиля.

Иран
Тегеран
пострадавшие
раненые
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

