В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем США и Израиль уничтожили 22 станции скорой помощи в Иране

США и Израиль уничтожили 22 станции скорой помощи в Иране, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на власти. Кроме того, был поражен 21 автомобиль экстренных служб.

Также отмечается, что в результате последних атак на Тегеран погиб сотрудник скорой помощи, еще 51 человек пострадал. При ударах по району Шахида Боруджерди более 130 мирных жителей получили ранения.

Ранее стало известно, что высокопоставленный командир Военно-морских сил КСИР Голамарза Мохаммадзаде был убит в результате ночного авиаудара по иранскому портовому городу Бендер-Аббас. Официального подтверждения от властей Ирана пока не поступало.

До этого самолет вспыхнул на территории международного аэропорта Мехрабад. По данным журналистов, это произошло в результате недавней атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана. В районе аэропорта произошло не менее семи взрывов.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика никогда не просила американскую сторону о перемирии. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется.