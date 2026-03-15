Иран поставил точку в вопросе перемирия Аракчи заявил, что Иран никогда не просил США о перемирии

Иран никогда не просил американскую сторону о перемирии, напомнил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью телекомпании CBS. То же касается и переговоров с Израилем и Соединенными Штатами. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется.

Нет, мы никогда не просили о прекращении огня, мы также не просили даже о переговорах. Мы готовы защищать себя столько, сколько потребуется, — сказал Аракчи.

Он также отметил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов. По словам Аракчи, ограничения касаются только танкеров США и Израиля, которые атакуют Тегеран и его союзников.

Он отметил, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из соображений безопасности. Однако значительное количество танкеров продолжают движение по этому маршруту.

До этого Аракчи заявил, что Европа ошиблась, думая, что поддержка войны против Ирана поможет ей получить помощь США в противостоянии с Россией. По его словам, это заблуждение выглядит жалким.