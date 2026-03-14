Арагчи высказался о поддержке Европы войны против Ирана Арагчи: поддержка войны против Ирана не поможет ЕС в противостоянии с Россией

Европа ошиблась, думая, что поддержка войны против Ирана поможет ей получить помощь США в противостоянии с РФ, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, это заблуждение выглядит жалким.

США месяцами давили на Индию, чтобы та прекратила импорт нефти из России. После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище, — отметил он.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном по поводу судоходства по Ормузскому проливу. Государства пытаются добиться безопасности для их судов.

До этого выяснилось, что портал Axios сообщил, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.