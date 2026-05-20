20 мая 2026 в 20:53

В России удивлены реакции на слова Зеленского в Армении

Замглавы МИД Галузин: в РФ удивлены, что никто не одернул Зеленского в Ереване

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Москва поражена тому, что никто в Ереване не одернул президента Украины Владимира Зеленского после его омерзительных угроз в адрес России и ее народа, передает РИА Новости слова замглавы МИД России Михаила Галузина. Он назвал это «апофеозом одиозности».

И что, конечно, поражает, так это то, что никто со стороны формальных хозяев площадки, с армянской стороны, никто не одернул завравшегося гастролера из Киева, никто не дезавуировал его эти отвратительные высказывания, не осудил эти высказывания, — заявил Галузин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приглашение Зеленского на саммит в Армению нельзя считать дружественным шагом по отношению к России или армянскому народу. Политик добавил, что подобные действия руководства страны противоречат интересам граждан и подрывают сложившиеся союзнические отношения.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против России. Дипломат также подчеркнула, что в руководстве Армении «никто не одернул» Зеленского в Ереване за угрозы.

