Захарова напомнила Армении об одном обещании после угроз Зеленского Захарова обвинила Ереван в нарушении обещания не выступать против России

Руководство Армении нарушило обещание не предпринимать шагов против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала события саммита в Ереване, на котором украинский президент Владимир Зеленский угрожал атаками по Москве в День Победы, передает корреспондент NEWS.ru.

Руководство Армении, а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний, — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в руководстве Армении «никто не одернул» Зеленского в Ереване за угрозы. Она обратилась к армянским властям с вопросом, на чьей они стороне и кого поддерживают в историческом контексте.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.