ВС РФ могут атаковать здания Министерства обороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности страны и офис президента Владимира Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ на 9 Мая, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений, хотя реальные структуры управления там уже давно не находятся.

Что ВС РФ могут атаковать в случае срыва перемирия ВСУ на 9 Мая? Я полагаю, что это Банковая улица, офис Зеленского, здания Минобороны страны, ГУР, СБУ — то есть центры принятия решений. Я исключаю, что там реально находятся структуры, связанные с управлением государством. Киевский режим понимает, что это цели для атак. Уже давно используются какие-то запасные, подземные объекты. Атаки на эти здания станут символом уничтожения киевского режима. Это покажет его неспособность защитить подобного рода объекты. Такие атаки нанесут мощный моральный удар и по самому Зеленскому, который много чего наговорил. Вдруг окажется, что все это разрушено, выведено из строя, — сказал Кнутов.

По его словам, для вывода этих целей из строя у России есть все необходимые средства, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Военный эксперт добавил, что применение ракеты «Орешник» по центру Киева приведет к образованию воронок глубиной в несколько десятков метров и катастрофическим последствиям.

Вывести из строя центры принятия решений на Украине мы в состоянии. У нас есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и другие средства поражения, которые способны на это. Я уже не говорю об «Орешнике». Удар им по центру города приведет к тому, что там образуются воронки глубиной несколько десятков метров, в зависимости от грунта, на котором стоят здания. По сути, это приведет к катастрофическим последствиям. Если будет выполнена рекомендация нашего Минобороны покинуть центр города жителям и иностранным дипломатам, то мы можем избежать жертв среди мирного населения и при этом нанести ощутимый урон имиджу и заносчивому поведению Зеленского, — заключил Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от Вооруженных сил РФ в случае провокаций ВСУ 9 Мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.