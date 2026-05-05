Президент Украины Владимир Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от Вооруженных сил РФ в случае провокаций ВСУ 9 Мая, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.

Верить Зеленскому в контексте перемирия — это себя не уважать, исходя из прежних его заявлений, которые он сам же и нарушал. Я не думаю, что Украина с 6 до 9 мая откажется от атак, но ударять по Красной площади ВСУ не станут. Зеленский испугался, когда наши военные и президент [Владимир Путин] предупредили, что в случае провокаций будет нанесен удар по центру Киева, по административным зданиям, где принимаются военные решения. По гражданским зданиям никто не собирается наносить атаки, там живут люди. Удары будут строго по административным постройкам, потому что мы с гражданскими не воюем, в отличие от ВСУ. И это будет ответный удар, — сказал Колесник.

Он добавил, что вся Банковая улица при провокациях ВСУ на 9 Мая может быть «стерта с лица земли». По словам парламентария, правящая элита на Украине не считает граждан своей страны людьми, а воспринимает их как расходный материал для обеспечения личной защиты.

Зеленский объявил перемирие, поскольку понял, что в случае ответа ВС РФ на провокации дело будет нешуточным. Лично он может серьезно пострадать. Я думаю, Банковая улица в случае чего будет просто стерта с лица земли. Там находятся все службы Украины, офисы администрации президента, где принимаются военные решения. На Украине все время пугаются этого. Как в народе говорят: кто чего боится, то с тем и случится. Чего еще боится Зеленский? Он испытывает страх за свою шкуру, а украинцев за людей не считает. Это для него такой расходный и разменный материал, чтобы как-то обеспечить свою безопасность, — подытожил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Зеленский объявил о временном прекращении огня с 6 мая для оскорбления России. По его мнению, есть основания полагать, что Киев вновь не выполнит свое обещание.