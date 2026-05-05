05 мая 2026 в 10:48

«Нет логики»: военэксперт об объявленном Зеленским перемирии на 6 мая

Военэксперт Дандыкин: Зеленский заявил о режиме тишины 6 мая, чтобы оскорбить РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о временном прекращении огня с 6 мая, чтобы оскорбить Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, есть основания полагать, что Киев вновь не выполнит свое обещание.

Москва объявила о режиме тишины с 8 по 9 мая, так как День Победы для нас — важнейший праздник. Зеленский сразу же после этого сообщил, что Украина не будет атаковать Россию с 6 мая. Во-первых, не факт, что он исполнит собственные обещания. Мы все помним, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Во-вторых, в этих действиях не проглядывается никакой тактики, стратегии. Нет логики. С военным делом у Зеленского большие-большие проблемы. Он просто делает все наперекор России с целью оскорбить, задеть. Посмотрим, что из этого выйдет и как в итоге поступит Киев, — высказался Дандыкин.

По его словам, президент США Дональд Трамп также выступал за перемирие в День Победы. Таким образом, отметил эксперт, если ВСУ не прекратят атаки, это продемонстрирует, что Зеленский игнорирует не только заявления российского лидера Владимира Путина, но и позицию Вашингтона. Учитывая непредсказуемость главы Белого дома, это может плохо обернуться для Киева, добавил Дандыкин.

Ранее Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая. Так Украина зеркально отреагировала на перемирие, объявленное Россией на 8–9 мая.

