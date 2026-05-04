Украина решила предпринять зеркальные шаги после одного решения России Зеленский в ответ на перемирие со стороны РФ решил ввести режим тишины с 6 мая

Украина вводит режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, заявил в своих социальных сетях президент Владимир Зеленский. Таким образом украинская сторона зеркально отвечает на перемирие, объявленное Россией на период 8–9 мая.

Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента, — написал Зеленский.

До этого Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. В оборонном ведомстве обратили внимание на угрозы, прозвучавшие из уст президента Украины в Ереване, где тот допустил нанесение удара по Москве 9 Мая. Ведомство также призвало гражданское население столицы и сотрудников иностранных дипмиссий своевременно покинуть город.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что угрозы Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены на усиление психологического давления на россиян. По его словам, россияне ни в коем случае не должны поддаваться панике.