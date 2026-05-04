День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 22:28

Украина решила предпринять зеркальные шаги после одного решения России

Зеленский в ответ на перемирие со стороны РФ решил ввести режим тишины с 6 мая

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина вводит режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, заявил в своих социальных сетях президент Владимир Зеленский. Таким образом украинская сторона зеркально отвечает на перемирие, объявленное Россией на период 8–9 мая.

Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента, — написал Зеленский.

До этого Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. В оборонном ведомстве обратили внимание на угрозы, прозвучавшие из уст президента Украины в Ереване, где тот допустил нанесение удара по Москве 9 Мая. Ведомство также призвало гражданское население столицы и сотрудников иностранных дипмиссий своевременно покинуть город.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что угрозы Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены на усиление психологического давления на россиян. По его словам, россияне ни в коем случае не должны поддаваться панике.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.