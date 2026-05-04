04 мая 2026 в 12:51

Названа вероятная цель угроз Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Депутат Колесник: Зеленский хочет усилить психологическое давление на россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены исключительно на усиление психологического давления на граждан России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, с военной точки зрения такие действия не имеют смысла, поэтому их истинная цель заключается в попытке посеять панику среди населения.

Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве. Для этого и существуют эти провокации. Это их основная задача, потому что с военной точки зрения такие атаки не имеют никакого смысла. Угрозы и все остальное — это психологическое давление на население. Поэтому мы должны понимать, что нас провоцируют, пытаются запугать. Мы же проходили уже все это со времен конфликтов на Кавказе. Во время кавказских войн были специальные программы [по противодействию террористическим провокациям]. В свое время они показали хорошие результаты, — сказал Колесник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия намерена соблюдать режим прекращения огня 9 мая, независимо от действий Украины. По его словам, предыдущие перемирия неоднократно демонстрировали ненадежность Киева.

