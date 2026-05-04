Путин вызвал в Кремль главу Мордовии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Предыдущая их встреча проходила в 2024 году.

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Он доложил президенту о состоянии республиканского бюджета, деловой активности, динамике промышленного производства, состоянии сельского хозяйства, работе с участниками СВО и о ряде других направлений социально-экономического развития региона, — говорится в сообщении.

В завершение встречи Здунов попросил у президента поддержки, чтобы пойти на выборы главы республики в этом году. Он заверил, что у него есть желание и силы продолжить работу. Срок его нынешних полномочий подходит к концу. Путин подчеркнул, что у главы республики получается справляться со своими обязанностями, и пожелал ему успехов.

Ранее Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Федора Щукина. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.