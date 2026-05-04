День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:43

Путин вызвал в Кремль главу Мордовии

Путин принял в Кремле главу Мордовии Здунова с докладом об обстановке в регионе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Предыдущая их встреча проходила в 2024 году.

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Он доложил президенту о состоянии республиканского бюджета, деловой активности, динамике промышленного производства, состоянии сельского хозяйства, работе с участниками СВО и о ряде других направлений социально-экономического развития региона, — говорится в сообщении.

В завершение встречи Здунов попросил у президента поддержки, чтобы пойти на выборы главы республики в этом году. Он заверил, что у него есть желание и силы продолжить работу. Срок его нынешних полномочий подходит к концу. Путин подчеркнул, что у главы республики получается справляться со своими обязанностями, и пожелал ему успехов.

Ранее Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Федора Щукина. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.

Власть
Владимир Путин
встречи
Кремль
Мордовия
Артем Здунов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.