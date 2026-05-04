День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 14:49

«Радио Судного дня» передало таинственное послание после долгого молчания

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «плавбаза» после четырех дней молчания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», вышла на связь после четырех дней молчания, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в эфире прозвучало слово «плавбаза». Сообщение зафиксировали сегодня, 4 мая, в 12:47 по Москве.

04.05.26, 12:47 мск. НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340, — говорится в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

В конце апреля система глобальной военной связи Соединенных Штатов, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.

Россия
радио
УВБ-76
сообщения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.