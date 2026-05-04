«Радио Судного дня» передало таинственное послание после долгого молчания

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», вышла на связь после четырех дней молчания, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в эфире прозвучало слово «плавбаза». Сообщение зафиксировали сегодня, 4 мая, в 12:47 по Москве.

04.05.26, 12:47 мск. НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340, — говорится в сообщении.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

В конце апреля система глобальной военной связи Соединенных Штатов, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.