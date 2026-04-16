«Радиостанция Судного дня» подала таинственный сигнал

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир слово «ассолев», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, новое загадочное послание прозвучало на ее частотах утром 16 апреля в 11:07 мск.

НЖТИ 02539 АССОЛЕВ 3816 3966, — говорится в публикации.

Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, то активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее сообщалось, что 13 апреля «Радиостанция Судного дня» передала два зашифрованных сигнала менее чем за полтора часа. Первое сообщение прозвучало в 12:52 по московскому времени, и в нем было закодировано слово «люсоштоф». Второй сигнал был передан в 14:12 мск, и тогда в эфире прозвучало слово «ассамблея».