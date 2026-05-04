04 мая 2026 в 15:51

В Госдуме раскрыли, кто из мужчин чаще всего оформляет декрет

Депутат Бессараб: зарабатывающие меньше жен мужчины чаще всего оформляют декрет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчины, которые зарабатывают меньше жен, чаще всего оформляют декретный отпуск, заявила в беседе с 360.ru Светлана Бессараб. Она отметила, что такое решение, как правило, принимают отцы, у которых не так успешно складывается карьера.

С учетом нашего российского менталитета, особенно в республиках, отцы часто стесняются выходить в отпуск по уходу за ребенком. Да и вообще, принято считать, что мужчина не справится с [младенцем], не сможет, — высказалась Бессараб.

Депутат призвала ввести для отцов в декрете дополнительные социальные льготы. Она также напомнила, что для каждой семьи крайне важно участие мужчины в уходе за ребенком.

Ранее член ОП РФ Сергей Рыбальченко заявил, что элементы так называемого совместного декрета позволят облегчить быт только что родивших матерей. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.

Власть
отцы
декрет
льготы
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
