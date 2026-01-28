В ОП вынесли необычное предложение по совместному декрету

Элементы так называемого «совместного декрета» позволят облегчить быт только что родивших матерей, заявил в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.

Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность работающим бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам, — сказал глава комиссии ОП РФ.

В настоящее время оформить отпуск по уходу за ребенком можно только после завершения основного декретного отпуска женщины, который при обычной беременности длится 140 дней. В результате, если родственникам требуется помочь молодой матери в первые месяцы после родов, они вынуждены брать отпуск за свой счет.

Рыбальченко считает, что такая мера необходима по нескольким причинам. В семье могут быть другие дети, требующие ухода, пока мать находится в роддоме или восстанавливается. Кроме того, женщина может испытывать послеродовую депрессию, и поддержка близких в этот момент крайне важна.

По мнению главы комиссии, подобная практика не только укрепит семейные взаимосвязи, но и станет позитивным фактором для улучшения демографической ситуации, сделав процесс воспитания детей более комфортным для женщины. Подобная практика уже успешно применяется в ряде зарубежных стран.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.