Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 06:39

В ОП вынесли необычное предложение по совместному декрету

Член ОП Рыбальченко: совместный декрет позволит облегчить жизнь матерей

Тест на беременность Тест на беременность Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Элементы так называемого «совместного декрета» позволят облегчить быт только что родивших матерей, заявил в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.

Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность работающим бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам, — сказал глава комиссии ОП РФ.

В настоящее время оформить отпуск по уходу за ребенком можно только после завершения основного декретного отпуска женщины, который при обычной беременности длится 140 дней. В результате, если родственникам требуется помочь молодой матери в первые месяцы после родов, они вынуждены брать отпуск за свой счет.

Рыбальченко считает, что такая мера необходима по нескольким причинам. В семье могут быть другие дети, требующие ухода, пока мать находится в роддоме или восстанавливается. Кроме того, женщина может испытывать послеродовую депрессию, и поддержка близких в этот момент крайне важна.

По мнению главы комиссии, подобная практика не только укрепит семейные взаимосвязи, но и станет позитивным фактором для улучшения демографической ситуации, сделав процесс воспитания детей более комфортным для женщины. Подобная практика уже успешно применяется в ряде зарубежных стран.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

декрет
помощь
новорожднные
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ дал странный совет солдату на грани нервного срыва
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России
Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Небольшой вертолет разбился на юго-западе Новой Зеландии
«Нельзя даже смотреть»: стало известно о запрете для украинских спортсменов
Губернатор рассказал об атаке ВСУ на два района Ростовской области
Назван способ защитить умный дом от блокировок
Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой
Очуметь: самая хрустящая квашеная капуста в банке — нужны яблоки и мед
Слухи о разводе с Алферовой, поддержка Путина и СВО: где сейчас Егор Бероев
Осужденный за аферу экс главный нарколог России вышел на свободу
Иностранные наемники ВСУ оказались сконцентрированы в одной точке
Нутрициолог рассказала, как прийти в форму после длительных праздников
В ОП вынесли необычное предложение по совместному декрету
«Губернатору»: курский экс-замглавы рассказал, кому отдавал «откаты»
В России поиск запретного контента доверят «роботу»
Названа причина отказаться от попкорна при походе в кинотеатр
Украинские силы могли обстреливать собственную территорию
Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим быстрее кофе
Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.