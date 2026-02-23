Зимняя Олимпиада — 2026
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ

Минздрав хочет изменить правила оформления больничных для родителей в декрете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министерство здравоохранения РФ подготовило изменения в правила оформления листков нетрудоспособности, которые расширяют возможности для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно проекту ведомства, такие граждане смогут сохранить право на пособие, даже если в этот период они работают у другого страхователя, не ограничиваясь «удаленкой» или неполным днем, пишет РИА Новости.

Из текста документа исключены упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком, — говорится в материалах министерства.

Это дает родителям больше свободы в совмещении декретного отпуска с дополнительной занятостью в других организациях без риска потерять страховое обеспечение. Новая инициатива Минздрава направлена на поддержку молодых родителей и их финансовую стабильность в период ухода за детьми.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что закрыть больничный лист, пройти консультацию у врача и записаться на прием в поликлиниках теперь можно через мессенджер MAX. Он объяснил, что благодаря новым возможностям доктора смогут наблюдать за состоянием пациента удаленно и решать, нужен ли ему личный визит в поликлинику или достаточно онлайн-приема.

