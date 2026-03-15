«Это нападение»: психолог объяснила ошибку родителей в общении с детьми

Многие родители по незнанию совершают серьезные ошибки в общении с детьми-школьниками, обратила внимание психоаналитический терапевт, психолог Марина Волкова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, одной из них является утрата контроля над эмоциями. Волкова подчеркнула, что важно избегать нападения на личность ребенка в попытках подавить его через свою «взрослую власть».

Почувствуйте разницу: «Ты не сделал домашнее задание, как мы договаривались» — это обсуждение поведения. А «Ты ленивый и никогда ничего не доделываешь!» — это нападение на личность, которое ранит гораздо глубже, — объяснила психолог.

Она также призвала родителей не переносить на ребенка обязательства и негативные чувства, связанные с партнером. В качестве примера Волкова привела ситуацию, когда мать критикует детей из-за недовольства мужем.

