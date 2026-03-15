«Это нападение»: психолог объяснила ошибку родителей в общении с детьми

Многие родители по незнанию совершают серьезные ошибки в общении с детьми-школьниками, обратила внимание психоаналитический терапевт, психолог Марина Волкова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, одной из них является утрата контроля над эмоциями. Волкова подчеркнула, что важно избегать нападения на личность ребенка в попытках подавить его через свою «взрослую власть».

Почувствуйте разницу: «Ты не сделал домашнее задание, как мы договаривались» — это обсуждение поведения. А «Ты ленивый и никогда ничего не доделываешь!» — это нападение на личность, которое ранит гораздо глубже, — объяснила психолог.

Она также призвала родителей не переносить на ребенка обязательства и негативные чувства, связанные с партнером. В качестве примера Волкова привела ситуацию, когда мать критикует детей из-за недовольства мужем.

Ранее психолог Александра Аныкина рассказала, что детей нельзя заставлять есть. Ребенка также нельзя заставлять обязательно доедать порцию. При этом дети перенимают пищевые привычки родителей, поэтому взрослым также необходимо следить за своим рационом.

