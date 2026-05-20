Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 18:38

«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану

Трамп заявил, что не торопится с решением по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится с урегулированием конфликта с Ираном, несмотря на приближающиеся выборы в конгресс, передает YouTube-канал Белого дома. Американский лидер подчеркнул необходимость немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства и выразил готовность вновь попробовать достичь договоренностей с Тегераном.

Нам нужно, чтобы был открыт пролив, чтобы он был открыт незамедлительно. Мы намерены попробовать. Я не спешу, — сказал он.

Также глава Белого дома выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит любой курс Соединенных Штатов в отношении Ирана. Американский лидер охарактеризовал израильского коллегу как «очень-очень хорошего человека», который сделает все, что ему скажут.

С ним полный порядок. Он сделает все, что я ему скажу. Он очень-очень хороший человек, — подчеркнул Трамп.

Ранее информированные чиновники сообщили, что министры финансов «Большой семерки» направили главе американского Минфина Скотту Бессенту совместное обращение с просьбой убедить руководство США остановить войну в Иране. Европейцы опасаются, что их контингент может быть вовлечен в экономический коллапс.

США
Иран
Ормузский пролив
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У Крутого получается»: Матвиенко высказался об участниках музыкальных шоу
Названа предварительная причина гибели роженицы из Новочеркасска
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.