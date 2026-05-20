«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану Трамп заявил, что не торопится с решением по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится с урегулированием конфликта с Ираном, несмотря на приближающиеся выборы в конгресс, передает YouTube-канал Белого дома. Американский лидер подчеркнул необходимость немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства и выразил готовность вновь попробовать достичь договоренностей с Тегераном.

Нам нужно, чтобы был открыт пролив, чтобы он был открыт незамедлительно. Мы намерены попробовать. Я не спешу, — сказал он.

Также глава Белого дома выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит любой курс Соединенных Штатов в отношении Ирана. Американский лидер охарактеризовал израильского коллегу как «очень-очень хорошего человека», который сделает все, что ему скажут.

С ним полный порядок. Он сделает все, что я ему скажу. Он очень-очень хороший человек, — подчеркнул Трамп.

Ранее информированные чиновники сообщили, что министры финансов «Большой семерки» направили главе американского Минфина Скотту Бессенту совместное обращение с просьбой убедить руководство США остановить войну в Иране. Европейцы опасаются, что их контингент может быть вовлечен в экономический коллапс.