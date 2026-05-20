В ООН раскрыли сроки возможного продовольственного кризиса в мире

ООН: глобальный продовольственный кризис может начаться в течение 12 месяцев

Сбои судоходства в Ормузском проливе могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис и ускорить рост цен на продукты, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперты предупредили, что последствия для мирового агропродовольственного рынка могут проявиться в течение ближайших шести месяцев — года.

Главный экономист организации Максимо Тореро призвал правительства, международные финансовые институты, частный сектор и структуры ООН принять срочные меры для поддержки стран, сталкивающихся с последствиями текущей ситуации. Среди приоритетных шагов названы поиск альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок и компенсация увеличившихся транспортных расходов.

Для смягчения негативных последствий потребуется переход на альтернативные сухопутные и морские пути, в том числе через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море, — заявил директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборд.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Во время брифинга он подчеркнул, что вместе с тем должны быть восстановлены права и свободы на море.