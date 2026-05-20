Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:37

В ООН раскрыли сроки возможного продовольственного кризиса в мире

ООН: глобальный продовольственный кризис может начаться в течение 12 месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сбои судоходства в Ормузском проливе могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис и ускорить рост цен на продукты, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперты предупредили, что последствия для мирового агропродовольственного рынка могут проявиться в течение ближайших шести месяцев — года.

Главный экономист организации Максимо Тореро призвал правительства, международные финансовые институты, частный сектор и структуры ООН принять срочные меры для поддержки стран, сталкивающихся с последствиями текущей ситуации. Среди приоритетных шагов названы поиск альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок и компенсация увеличившихся транспортных расходов.

Для смягчения негативных последствий потребуется переход на альтернативные сухопутные и морские пути, в том числе через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море, — заявил директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборд.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Во время брифинга он подчеркнул, что вместе с тем должны быть восстановлены права и свободы на море.

Мир
ООН
Ормузский пролив
продовольствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми открыли выставку древнеегипетских мумий
Автолюбителям рассказали о неочевидной опасности для машины в жару
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки водителей
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.