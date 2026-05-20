20 мая 2026 в 16:28

Эксперт по ЖКХ объяснила, почему в России ежегодно отключают ГВС

Эксперт по ЖКХ Москвина: ГВС отключают для профилактических работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Горячее водоснабжение в России ежегодно отключают для профилактических работ на коммуникациях, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» президент Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Михайловна Москвина. Она отметила, что такая необходимость связана с особенностями централизованных коммунальных систем.

Мы все заложники центральных коммуникаций. И профилактика — это гарантированное качество подачи тепла зимой, — заявила Москвина.

Президент Гильдии подчеркнула, что коммунальщики начинают подготовку сразу после завершения отопительного сезона. По ее словам, во время работ специалисты проводят промывку труб и опрессовку — это помогает удалить загрязнения и отложения, а также выявить слабые участки теплосетей и повреждения.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

Общество
ЖКХ
вода
отключения
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

