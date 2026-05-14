День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 15:48

Эксперт по ЖКХ рассказал, какие траты возникают из-за отключения ГВС

Эксперт по ЖКХ Бондарь: из-за отключения ГВС растут траты на электричество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

Люди покупают технику для нагрева. Кроме затрат на покупку, небольшие устройства, греющие воду моментально, как правило, потребляют много энергии. Накопительные баки выглядят более выгодными, чем проточные водонагреватели. Такие системы медленнее расходуют электричество, поддерживая нужную температуру, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что для сокращения расходов начинают использовать экономичные режимы стиральных машин. По его словам, сейчас в некоторых регионах сроки отключений сократились до 10 дней.

Ранее тренер Сергей Литовченко рассказал, что в период отключения воды в спортивных залах растет посещаемость в среднем на 10–20%. Специалист подчеркнул, что это не массовый ажиотаж — первое время россияне пытаются справляться своими силами.

Общество
отключения
траты
ЖКХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.