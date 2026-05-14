Эксперт по ЖКХ рассказал, какие траты возникают из-за отключения ГВС Эксперт по ЖКХ Бондарь: из-за отключения ГВС растут траты на электричество

Из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

Люди покупают технику для нагрева. Кроме затрат на покупку, небольшие устройства, греющие воду моментально, как правило, потребляют много энергии. Накопительные баки выглядят более выгодными, чем проточные водонагреватели. Такие системы медленнее расходуют электричество, поддерживая нужную температуру, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что для сокращения расходов начинают использовать экономичные режимы стиральных машин. По его словам, сейчас в некоторых регионах сроки отключений сократились до 10 дней.

Ранее тренер Сергей Литовченко рассказал, что в период отключения воды в спортивных залах растет посещаемость в среднем на 10–20%. Специалист подчеркнул, что это не массовый ажиотаж — первое время россияне пытаются справляться своими силами.