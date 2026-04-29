29 апреля 2026 в 12:37

Финансист ответил, как тренд на снятие наличных повлияет на инфляцию

Финансист Селезнев: снятие наличных не повлияет на инфляцию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Снятие наличных россиянами не окажет влияния на уровень инфляции, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он отметил, что при таком тренде часть расчетов населения будет сложнее отслеживать.

Для банковской системы рост наличных на руках у россиян — чисто техническое напряжение (нагрузка на кассы, банкоматы, логистику). Но может немного повыситься доля расчетов, которые сложнее отслеживать, однако масштаб такого эффекта для экономики ограничен, — заявил Селезнев.

Финансист подчеркнул, что люди вне зависимости от способа оплаты будут тратить те средства, которыми обладают. По его словам, снятие наличных не может увеличить или уменьшить эту сумму.

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что тарифы ЖКХ необходимо «встроить» в антиинфляционную политику. Он предложил запретить любые изменения тарифов в течение года и ввести систему адресных компенсаций для тех, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода.

Экономика
инфляция
наличные
траты
