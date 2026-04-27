Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:24

В Госдуме предложили способ снижения инфляции

Депутат Гаврилов: тарифы ЖКХ должны подчиняться антиинфляционной политике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тарифы ЖКХ необходимо «встроить» в антиинфляционную политику, заявил LIFE.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов. Он предложил запретить любые изменения тарифов в течение года и ввести систему адресных компенсаций для тех, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода.

Без такой увязки борьба с инфляцией будет неполной, потому что часть ценового давления продолжит возникать через решения по обязательным платежам, которые люди не могут сократить по своему усмотрению, — заявил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что дробный пересмотр тарифов в течение года также должен быть запрещен. По его словам, регулирование тарифов ЖКХ поможет снизить инфляционную нагрузку.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что при онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги будет сложно оспорить возможные ошибки. По его словам, такой способ также может стать проблемой для пожилых людей, не пользующихся порталом «Госуслуги».

Власть
депутаты
ЖКХ
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.