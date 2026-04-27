В Госдуме предложили способ снижения инфляции

Тарифы ЖКХ необходимо «встроить» в антиинфляционную политику, заявил LIFE.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов. Он предложил запретить любые изменения тарифов в течение года и ввести систему адресных компенсаций для тех, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода.

Без такой увязки борьба с инфляцией будет неполной, потому что часть ценового давления продолжит возникать через решения по обязательным платежам, которые люди не могут сократить по своему усмотрению, — заявил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что дробный пересмотр тарифов в течение года также должен быть запрещен. По его словам, регулирование тарифов ЖКХ поможет снизить инфляционную нагрузку.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что при онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги будет сложно оспорить возможные ошибки. По его словам, такой способ также может стать проблемой для пожилых людей, не пользующихся порталом «Госуслуги».