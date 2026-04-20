20 апреля 2026 в 16:09

В Госдуме назвали плюсы и минусы введения онлайн-взысканий долгов за ЖКУ

Депутат Панеш: при онлайн-взыскании долгов за ЖКУ сложно оспорить ошибки

При онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги будет сложно оспорить возможные ошибки, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, такой способ также может стать проблемой для пожилых людей, не пользующихся порталом «Госуслуги».

Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ в 19 регионах. Идея цифровизации правильная, но есть риск, что механизм начнет работать как конвейер, где человеку будет сложно защитить свои права. Управляющие компании смогут размещать заявления о вынесении судебного приказа в ГИС ЖКХ, однако платформа часто содержит ошибки. Если система станет автоматической, человеку будет сложно остановить списание средств, вызванное сбоем или просчетом бухгалтерии. Кроме того, пожилые люди, которые не пользуются «Госуслугами», могут вовремя не узнать о долге и пропустить срок обжалования, — высказался Панеш.

Он пояснил, что инициатива Минстроя ускорит процесс взыскания задолженности на 3–5 месяцев и уменьшит нагрузку на судей. При этом, по словам депутата, ключевым преимуществом инициативы является возможность граждан немедленно узнавать о долге через «Госуслуги» и избежать дополнительных расходов.

Важно своевременно проверять задолженность через «Госуслуги» или портал ГИС ЖКХ. У гражданина будет не менее двух недель, чтобы погасить долг или направить возражение. Срок обжалования судебного приказа предлагают увеличить с 15 до 30 дней. Главное, чтобы новая система не ущемляла права добросовестных плательщиков, которые могут пострадать из-за ошибок в базах данных. Прозрачность начислений и возможность оперативного обжалования — вот основа любого нововведения, — резюмировал Панеш.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что долги за ЖКУ планируют списывать автоматически. По ее словам, это позволит собственникам погасить задолженность до обращения в суд.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

