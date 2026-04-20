В Госдуме назвали плюсы и минусы введения онлайн-взысканий долгов за ЖКУ Депутат Панеш: при онлайн-взыскании долгов за ЖКУ сложно оспорить ошибки

При онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги будет сложно оспорить возможные ошибки, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, такой способ также может стать проблемой для пожилых людей, не пользующихся порталом «Госуслуги».

Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ в 19 регионах. Идея цифровизации правильная, но есть риск, что механизм начнет работать как конвейер, где человеку будет сложно защитить свои права. Управляющие компании смогут размещать заявления о вынесении судебного приказа в ГИС ЖКХ, однако платформа часто содержит ошибки. Если система станет автоматической, человеку будет сложно остановить списание средств, вызванное сбоем или просчетом бухгалтерии. Кроме того, пожилые люди, которые не пользуются «Госуслугами», могут вовремя не узнать о долге и пропустить срок обжалования, — высказался Панеш.

Он пояснил, что инициатива Минстроя ускорит процесс взыскания задолженности на 3–5 месяцев и уменьшит нагрузку на судей. При этом, по словам депутата, ключевым преимуществом инициативы является возможность граждан немедленно узнавать о долге через «Госуслуги» и избежать дополнительных расходов.

Важно своевременно проверять задолженность через «Госуслуги» или портал ГИС ЖКХ. У гражданина будет не менее двух недель, чтобы погасить долг или направить возражение. Срок обжалования судебного приказа предлагают увеличить с 15 до 30 дней. Главное, чтобы новая система не ущемляла права добросовестных плательщиков, которые могут пострадать из-за ошибок в базах данных. Прозрачность начислений и возможность оперативного обжалования — вот основа любого нововведения, — резюмировал Панеш.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что долги за ЖКУ планируют списывать автоматически. По ее словам, это позволит собственникам погасить задолженность до обращения в суд.