В Госдуме объяснили, что ждет в случае неуплаты за ЖКУ

В Госдуме объяснили, что ждет в случае неуплаты за ЖКУ Депутат Разворотнева: долги за ЖКУ планируют списывать автоматически

Долги за ЖКУ планируют списывать автоматически, рассказала НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, это необходимо для того, чтобы собственники смогли погасить задолженность до обращения в суд.

Теперь поставщики услуг подают сведения онлайн, персональные данные подгружаются из Росреестра, чтобы должники получили уведомления. В таком случае плательщику точно придут все необходимые уведомления. У приставов сейчас есть возможность списывать деньги со счетов, но исключительно по решению судов, забирать машины за неуплату долгов, не говоря уже об ограничениях выезда за границу, — рассказала Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что сейчас подобную систему тестируют в 19 регионах страны. По ее словам, в случае успешных результатов законопроект внесут в парламент.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что применение онлайн-систем для взимания задолженностей за ЖКУ может привести к возникновению ошибок в расчетах. Так он прокомментировал сообщение, что Минстрой РФ намерен подготовить законопроект об онлайн-взыскании долгов по коммунальным платежам.