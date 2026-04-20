Назван неочевидный минус онлайн-взыскания долгов за ЖКУ

Применение онлайн-систем для взимания задолженностей за ЖКУ может привести к возникновению ошибок в расчетах, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Так он прокомментировал сообщение, что Минстрой РФ намерен подготовить законопроект об онлайн-взыскании долгов по коммунальным платежам. Однако, по его мнению, эта инициатива может оказаться удобной для граждан.

Эксперимент [по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ] продлится до 30 июня в ряде регионов. Сама идея ускорения процесса выглядит удобной. Должнику не придется неожиданно узнавать о взыскании уже от приставов, можно успеть разобраться на начальной стадии. Однако, на мой взгляд, полезно было бы навести порядок в расчетах. Ошибка в квитанции, допущенная управляющей организацией, при такой скорости может обернуться тем, что гражданину придется тратить время на отмену уже готового приказа. Таким образом, инициатива не должна стать «цифровым конвейером» по списанию средств, — высказался Бондарь.

Он пояснил, что в рамках эксперимента управляющая компания или поставщик ресурсов смогут подать заявление о выдаче судебного приказа на должника через ГИС ЖКХ. По словам эксперта, эта платформа запросит необходимые справки о собственности в Росреестре и отправит готовый пакет документов мировому судье.

Жилец сможет увидеть копию приказа в своем кабинете на портале «Госуслуги». На возражение у него есть 10 рабочих дней, как и при обычной почтовой пересылке. Если человек не отвечает, документ передается к приставам для возможного списания средств. Вероятно, что участие в эксперименте добровольное для всех сторон. Организациям ЖКХ необходимо подать заявку и соответствовать определенным условиям. Для граждан участие может зависеть от настроек «Госуслуг». Если «Госпочта» включена, то вы соглашаетесь на получение юридически значимой корреспонденции в электронном виде. В этом случае бумажное письмо может и не прийти, — заключил Бондарь.

