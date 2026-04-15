Россиянам предложили сделать скидку на ЖКХ при одном условии

В Госдуме предложили давать россиянам скидку на ЖКХ за активное участие в субботниках, сообщает ТАСС. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил главе Минстроя Иреку Файзуллину письмо с этой инициативой.

Предлагается рассмотреть возможность введения стимулирующей меры — предоставления скидки в размере 50% на плату за содержание и ремонт общего имущества, — говорится в сообщении.

Чернышов отметил, что участие в субботниках может подтверждаться управляющими компаниями и ТСЖ. По его мнению, мера поможет повысить вовлеченность граждан в благоустройство городов.

Ранее в Роскачестве сообщили, что россияне могут вернуть деньги при получении некачественных жилищно-коммунальных услуг. Чтобы добиться перерасчета платы, необходимо официально зафиксировать нарушение.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал ввести в России единые требования к уведомлению граждан о причинах роста платежей за ЖКУ. Он предложил изменить статью 155 Жилищного кодекса, чтобы повысить прозрачность соответствующих начислений.