11 апреля 2026 в 07:00

В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне могут вернуть деньги при получении некачественных жилищно-коммунальных услуг, рассказали эксперты Роскачества в беседе с РИА Новости. Чтобы добиться перерасчета платы, необходимо официально зафиксировать нарушение.

Для россиян существует специальный порядок действий. Первым шагом должна стать фиксация нарушения. Вторым — уведомление аварийно-диспетчерской службы управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Необходимо зафиксировать сам факт нарушения, а также номер заявки, время обращения и фамилию диспетчера, — говорится в сообщении.

Если управляющая компания игнорирует требования, жильцы могут обращаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. В случае бездействия коммунальщиков жильцы вправе обратиться в суд с требованием не только о перерасчете, но и о возмещении убытков, неустойки и морального вреда. Поводом для жалобы могут стать холодные батареи, слабый напор воды или скачки напряжения.

Ранее стало известно, что россияне могут ощутить итоги масштабной проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая займется анализом начислений за электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Результатом ревизии должно стать исключение из квитанций любых документально не подтвержденных затрат ресурсников.

