08 апреля 2026 в 14:12

Система оплаты ЖКУ может стать прозрачнее в России

Депутат Гусев призвал уведомлять россиян о причинах роста платежей за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России следует ввести единые требования к уведомлению граждан о причинах роста платежей за ЖКУ, пишет RTVI со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Он предложил изменить статью 155 Жилищного кодекса, чтобы повысить прозрачность соответствующих начислений.

Эта мера позволит обеспечить определенность денежного обязательства плательщика, снизить количество споров о правомерности перерасчета и повысить доверие потребителей к жилищно-коммунальным услугам, — отметил Гусев.

Согласно законопроекту, уведомление об изменении платы за ЖКУ будет содержать полный и понятный перечень информации. В частности, там должны быть указаны размер платы до и после изменения, разница по каждому виду услуги, основание для повышения и дата вступления новых тарифов в силу.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что перерасчет платы за ЖКУ возможен, если у потребителя нет индивидуальных приборов учета. По его словам, поставщик ЖКУ обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней.

Общество
ЖКУ
депутаты
услуги
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

