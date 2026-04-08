Система оплаты ЖКУ может стать прозрачнее в России Депутат Гусев призвал уведомлять россиян о причинах роста платежей за ЖКУ

В России следует ввести единые требования к уведомлению граждан о причинах роста платежей за ЖКУ, пишет RTVI со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Он предложил изменить статью 155 Жилищного кодекса, чтобы повысить прозрачность соответствующих начислений.

Эта мера позволит обеспечить определенность денежного обязательства плательщика, снизить количество споров о правомерности перерасчета и повысить доверие потребителей к жилищно-коммунальным услугам, — отметил Гусев.

Согласно законопроекту, уведомление об изменении платы за ЖКУ будет содержать полный и понятный перечень информации. В частности, там должны быть указаны размер платы до и после изменения, разница по каждому виду услуги, основание для повышения и дата вступления новых тарифов в силу.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что перерасчет платы за ЖКУ возможен, если у потребителя нет индивидуальных приборов учета. По его словам, поставщик ЖКУ обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней.