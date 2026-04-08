08 апреля 2026 в 07:00

Россиянам рассказали о необходимом условии для перерасчета платы за ЖКУ

Чаплин: перерасчет ЖКУ возможен при отсутствии индивидуальных приборов учета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги возможен, если у потребителя нет индивидуальных приборов учета, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поставщик ЖКУ обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней.

Ситуации, когда жители многоквартирных домов сталкиваются с необходимостью перерасчета платы за коммунальные услуги, возникают достаточно часто. Это возможно только в том случае, если квартира не оборудована индивидуальными приборами учета либо их невозможно установить по техническим причинам. Если счетчики есть, вы просто платите по их фактическим показателям — в идеале они должны быть нулевыми или минимальными. Важно помнить, что при перерасчете в связи с временным отсутствием в квартире срок отсутствия должен составлять более пяти полных календарных дней подряд, не считая дня отъезда и дня возвращения, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что для начала перерасчета необходимо напрямую обратиться с претензией к поставщику коммунальных услуг. По словам депутата, если в доме заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, следует связаться с ними.

Претензию следует составлять в двух экземплярах. Один остается у вас с отметкой о принятии: на нем сотрудник управляющей компании должен поставить дату, подпись с расшифровкой и входящий регистрационный номер. Если документ на месте принимать отказываются, его необходимо направить заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес организации. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней. Если ответ от управляющей компании не поступил или оказался неудовлетворительным, следующим шагом становится обращение в Государственную жилищную инспекцию, — добавил Чаплин.

Он заключил, что если жилищная инспекция проигнорировала обращение, затянула процесс или приняла несправедливое решение, то следующим шагом будет обращение в прокуратуру. По словам парламентария, если проблему не удастся решить и там, то последней инстанцией станет суд.

Ранее сообщалось, что в России планируется перевести процесс доставки квитанций за ЖКУ в электронный формат, осуществляемый через портал «Госуслуги». При этом бумажные платежные документы будут сохранены для определенных категорий граждан.

Власть
россияне
ЖКУ
ЖКХ
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
