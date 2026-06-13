Погибший на СВО зять продюсера Пригожина удостоен ордена Мужества

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с журналистом NEWS.ru, что его дочь Даная получила орден Мужества за погибшего на СВО супруга. Евгений Ткаченко, воевавший на Купянском направлении, был удостоен госнаграды посмертно, пояснил деятель культуры.

[Мой зять Евгений] получил орден Мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было — погиб, слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отца, — рассказал продюсер.

Пригожин допустил вероятность того, что спродюсирует фильм о погибшем зяте. У Евгения была трагическая судьба: он вырос в детдоме, а после начала СВО ушел на фронт добровольцем, оставив дома жену и новорожденного сына. После гибели мужчины объявились его кровные родственники, которые судились с дочерью Пригожина за посмертные выплаты, и «помотали нервы крепко», хотя при жизни Евгения ничем ему не помогли, рассказал Пригожин.

Много молодых ребят на фронте сражаются, у меня сердце кровью обливается [от мысли о том, как им там тяжело]. Они наши близкие все, — отметил собеседник.

Ранее Пригожин рассказал о последнем сообщении зятя, которое тот прислал за несколько часов до гибели. Ткаченко сообщал об отправке на задание и добавил, что всех любит. «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Евгений, после чего перестал выходить на связь.