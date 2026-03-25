Квитанции за ЖКУ переведут на Госуслуги Минцифры предложило перевести квитанции за ЖКУ в электронный формат

В России планируется перевести доставку квитанций за ЖКУ в электронный формат с отправкой через Госуслуги, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры России. Бумажные платежные документы сохранятся для отдельных категорий граждан.

Платежные документы за коммунальные услуги по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на Госуслугах через электронную почтовую систему. Для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на Госуслугах сохраняется доставка бумажных квитанций, — отметили в министерстве.

В Минцифры отметили, что услуга будет предоставляться населению бесплатно. Ожидается, что переход на цифровой формат позволит снизить расходы на бумагу и направить сэкономленные средства на развитие почтовой инфраструктуры. Дополнительно предусматривается возможность размещения рекламы на платежных документах за ЖКУ. Это создаст дополнительный источник финансирования для развития сети почтовых отделений.

Ранее председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что в Жилищном кодексе РФ есть скрытый механизм защиты для малоимущих, который позволяет получать субсидии даже при небольших превышениях официальных доходов. По ее словам, если большая часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги, государство может компенсировать эти расходы.