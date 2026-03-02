Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:31

Депутат раскрыла, как получить скидку на коммунальные платежи

Депутат Хованская: есть скрытая лазейка для получения субсидии на оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Жилищном кодексе РФ существует скрытый механизм защиты для самых бедных слоев населения, позволяющий получать субсидии даже если доходы семьи слегка превышают официальные лимиты, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. По ее словам, если большая часть бюджета уходит на «коммуналку», государство обязано компенсировать эти расходы.

Существует система адресной помощи малоимущим... В Жилищном кодексе есть одна „заглушка“: с очень низких совокупных доходов (ниже прожиточного минимума) 22-процентный порог делится на поправочный коэффициент, чтобы люди могли получить субсидию, — сказала Хованская.

Депутат призвала граждан активнее пользоваться правом на субсидию, если расходы на «коммуналку» превышают определенную долю от дохода семьи (в Москве это 10%, в регионах — до 22%). Она отметила, что, несмотря на неудачные попытки изменить правительственное постановление в этой части, кодекс сохраняет механизм защиты для самых бедных: если доход семьи ниже прожиточного минимума, максимально допустимая доля расходов автоматически уменьшается.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что допустимая доля расходов на ЖКХ должна быть снижена для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан. По его словам, оформление субсидий в этой сфере следует сделать автоматическим

