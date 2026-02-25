Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 04:48

В ГД захотели расширить льготы на оплату ЖКУ для ряда граждан

В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для пенсионеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Допустимая доля расходов на ЖКХ должна быть снижена для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, оформление субсидий в этой сфере следует сделать автоматическим.

Людям надо помогать. Помогать тем, кто нуждается. Для этого необходимо снизить федеральный порог 22%, хотя бы для отдельных категорий граждан, — отметил он.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Также выяснилось, что 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в системе социальных выплат. Заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков указал, что они затронут семьи с детьми и пенсионеров, которые отметят 80-летие, а также тем, кому впервые установлена инвалидность первой группы.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. Он считает, что в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.

