В России увеличат социальные выплаты

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в системе социальных выплат, рассказал Life.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков. По его словам, они затронут семьи с детьми и пенсионеров.

В частности, автоматическое повышение выплат ожидает пенсионеров, которые отметят 80-летие, а также тем, кому впервые установлена инвалидность первой группы: они будут получать 19 169 рублей 38 копеек. Кроме того, с 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут учитывать исходя из средней заработной платы по региону.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.