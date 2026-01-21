Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:41

Россиянам объяснили, как получить проиндексированные выплаты в феврале

Соцфонд России автоматически проиндексирует выплаты и пособия с 1 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере, заявили в пресс-службе Социального фонда России. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

Социальный фонд автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации со следующего месяца, и перечислит их в новых размерах. <...> Размер повышения с 1 февраля составит 5,6%, — отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда РФ, с первого дня февраля будут увеличены более 40 видов пособий, компенсаций и социальных выплат. Среди них — материнский капитал, пособие при рождении ребенка, по безработице, выплаты Героям Труда, ветеранам и инвалидам.

Ранее сообщалось, что страховой стаж теперь будет включать в себя все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей. Постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

До этого экономист Игорь Балынин заявил, что в феврале увеличится размер страховых пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавка за уход.

