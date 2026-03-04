Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 19:48

Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа

Посол РФ: Австрия попала в сильную зависимость от дорогого СПГ из США

Австрия попала в сильную зависимость от дорогого американского СПГ после отказа от российских поставок, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов. По его словам, которые передает портал Exxtra24.at, это произошло в результате сильного давления Евросоюза.

В результате сильного давления из Брюсселя Австрия в 2025 году окончательно вышла из энергетического партнерства с Россией. <…> После этого [отказа от газа из РФ] страна попала в настоящую зависимость, а именно — от вдвое более дорогого американского СПГ, как ни отрицали бы это австрийские власти, — написал он в статье.

Дипломат отметил, что российский трубопроводный газ стоил €15-€25 (1 361 – 2268 рублей) за мегаватт-час. При этом стоимость СПГ на рынке составляет примерно €38-€54 (3 448 - 4 900 рублей).

Ранее бывший министр финансов немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб обратил внимание, что разрыв связей с Россией привел Евросоюз к рискованной зависимости от Соединенных Штатов в энергетической сфере. По его словам, это вынуждает Брюссель идти на уступки по важнейшим темам.

