25 февраля 2026 в 19:35

Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер

Браунау-ам-Инн, Австрия Браунау-ам-Инн, Австрия Фото: IMAGO/Daniel Scharinger/Global Look Press
В Австрии близится к завершению реконструкция дома в городе Браунау-ам-Инн, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, пишет Mirror. После перестройки здание XVII века будет отдано под нужды полиции: переезд сотрудников намечен на второй квартал 2026 года.

В Министерстве внутренних дел Австрии пояснили, что целью реконструкции является «нейтрализация» символического значения объекта, чтобы он перестал привлекать неонацистов. Строительные работы стартовали в 2023 году и, согласно планам ведомства, должны финишировать к концу первого квартала 2026-го, хотя проект уже отстает от графика на несколько лет.

Инициатива властей нашла не только сторонников. Писатель и представитель Австрийского комитета Маутхаузена Людвиг Лахер выразил мнение, что более достойным использованием дома стало бы создание там центра пацифизма и исторической памяти. Власти же настаивают, что размещение полицейского участка — наиболее надежный способ навсегда исключить проведение в этих стенах каких-либо мероприятий, связанных с нацизмом, и кардинально изменить восприятие здания.

Ранее стало известно, что дом, где провел детские годы легендарный музыкант Дэвид Боуи, будет отреставрирован и превращен в общедоступное культурное пространство. Речь идет о двухэтажном коттедже на улице Плейстоу Гроув в боро Бромли.

