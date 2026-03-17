В Кемерово задержали жительницу, находившуюся в федеральном розыске

В Кемерово задержали местную жительницу, находившуюся в федеральном розыске, сообщает VSE42.RU. Ее подозревают в нападении на знакомую.

Сообщается, что пострадавшая получила несколько ножевых ранений, ей потребовалась госпитализация. По версии следствия, фигурантка обнаружила пропажу около 10 тыс. рублей, однако позже заметила деньги в нижнем белье знакомой. Возбуждено уголовное дело. Нападавшей грозит до 10 лет лишения свободы.

