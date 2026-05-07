День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 23:09

Китайский танкер атаковали в Ормузском проливе

Caixin: китайский танкер впервые атаковали в Ормузском проливе с начала войны

Фото: Elton Monteiro/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Китайский нефтяной танкер впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке подвергся атаке в Ормузском проливе, сообщает издание Caixin со ссылкой на источник. По предоставленным данным, на палубе судна вспыхнул пожар.

По данным издания, на корабле была маркировка «Китайские владелец и экипаж». Сведений о возможных пострадавших не поступало. Также неизвестно, кто нанес удар по судну.

Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что, по предварительным данным, поврежденным является танкер JV Innovation, который ведет деятельность под флагом Маршалловых Островов. Он перевозит нефтепродукты и химические вещества.

По информации агентства, 4 мая танкер оповестил находившиеся поблизости суда о пожаре на палубе. Инцидент произошел у побережья ОАЭ в Персидском заливе, недалеко от порта Мина-Сакр.

Ранее аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) заявили, что Иран сможет выдержать морскую блокаду как минимум три-четыре месяца, прежде чем столкнется с экономическими трудностями. По мнению иностранных СМИ, такие результаты могут поставить под вопрос позитивные ожидания президента США Дональда Трампа относительно вопроса завершения конфликта.

Мир
Китай
Ближний Восток
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.