Китайский танкер атаковали в Ормузском проливе Caixin: китайский танкер впервые атаковали в Ормузском проливе с начала войны

Китайский нефтяной танкер впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке подвергся атаке в Ормузском проливе, сообщает издание Caixin со ссылкой на источник. По предоставленным данным, на палубе судна вспыхнул пожар.

По данным издания, на корабле была маркировка «Китайские владелец и экипаж». Сведений о возможных пострадавших не поступало. Также неизвестно, кто нанес удар по судну.

Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что, по предварительным данным, поврежденным является танкер JV Innovation, который ведет деятельность под флагом Маршалловых Островов. Он перевозит нефтепродукты и химические вещества.

По информации агентства, 4 мая танкер оповестил находившиеся поблизости суда о пожаре на палубе. Инцидент произошел у побережья ОАЭ в Персидском заливе, недалеко от порта Мина-Сакр.

Ранее аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) заявили, что Иран сможет выдержать морскую блокаду как минимум три-четыре месяца, прежде чем столкнется с экономическими трудностями. По мнению иностранных СМИ, такие результаты могут поставить под вопрос позитивные ожидания президента США Дональда Трампа относительно вопроса завершения конфликта.