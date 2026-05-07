ЦРУ раскрыло, сколько Иран сможет держаться под блокадой США В ЦРУ заявили, что Иран способен выдержать блокаду США до четырех месяцев

Иран способен выдержать морскую блокаду США как минимум три-четыре месяца, прежде чем столкнется с серьезными экономическими трудностями, считают аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники отметила, что такие выводы могут поставить под вопрос оптимистичные ожидания американского президента Дональда Трампа относительно завершения конфликта.

В конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями, сообщили четыре человека, знакомые с документом, — заявили в газете.

Ранее ЦРУ пришло к выводу, что после ударов США Ирану удалось сохранить около 70% довоенного арсенала баллистических ракет и 75% мобильных пусковых установок. Эту информацию подтвердили три собеседника, знакомых с содержанием доклада разведки для американской администрации.