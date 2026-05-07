07 мая 2026 в 20:48

В ЦРУ сделали неутешительные для США выводы после ударов по Ирану

WP: Иран сохранил 70% ракет после ударов США

ЦРУ пришло к выводу, что после ударов США Ирану удалось сохранить около 70% довоенного арсенала баллистических ракет и 75% мобильных пусковых установок, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Эту информацию газете подтвердили три собеседника, знакомых с содержанием доклада разведки для американской администрации.

Иран сохранил около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70% арсенала ракет, — сказал один из источников.

По мнению аналитиков ЦРУ, Тегерану удалось добраться до подземных складов, засыпанных породой после ударов, восстановить часть пострадавших ракет и даже выпустить новые изделия. Как пишут журналисты, до начала конфликта арсенал Исламской Республики насчитывал около 2,5 тыс. баллистических ракет и несколько тысяч дронов-камикадзе.

Ранее Иран направил Соединенным Штатам собственные требования для разрешения конфликта, главное из которых — полное прекращение боевых действий на всех действующих фронтах. Активную посредническую роль в этом процессе продолжает играть Пакистан.

