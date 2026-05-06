Иран выдвинул США свои условия по перемирию

Иран выдвинул Соединенным Штатам свои условия для урегулирования конфликта, настаивая на полном прекращении огня на всех существующих фронтах, сообщает телеканал Al Mayadeen. Посреднические усилия в этом процессе активно продолжает пакистанская сторона.

По словам обозреватель, «мяч находится на стороне Вашингтона», которому предстоит принять решение по представленным Тегераном пунктам. Агентство Axios добавило, что стороны максимально близки к согласованию краткого одностраничного меморандума о прекращении войны. В переговорах участвуют иранские официальные лица и посланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Американская администрация ожидает окончательного ответа от Ирана по нескольким ключевым позициям в течение ближайших 48 часов.

Документ, находящийся в стадии обсуждения, представляет собой меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 конкретных пунктов. Информацию о скором заключении соглашения также подтверждает агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники. Дипломаты выражают уверенность, что американо-иранские договоренности будут окончательно оформлены уже в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях. В противном случае он пообещал возобновить бомбардировки.